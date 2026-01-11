Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем делиться своими планами

Гороскоп / © Credits

Реклама

А вот приступать к их реализации — в том числе и потому, что на календаре воскресенье — пока не стоит, как и нельзя ни с кем делиться своими намерениями — таким образом мы потеряем энергию, которая нужна нам для их осуществления.

Сегодня, 11 января, делиться с окружающими своими планами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая откровенность особенно опасна.

Овен

Овны любят хвастаться, при этом их, как правило, мало волнует тот факт, удалось им воплотить в жизнь проект, являющийся предметом их гордости, или пока еще нет. Но, поскольку зависть еще никто не отменял, они умудряются сглазить то, что хотят получить, то есть, потерпеть фиаско.

Реклама

Стрелец

Стрельцам трудно удержать язык за зубами — любой секрет буквально распирает их, поэтому они зачастую доверяют его человеку, который попадается им под руку. Сегодня болтливость сыграет сс ними злую шутку: энергия, необходимая для работы над важным проектом, уйдет впустую.

Рыбы

Рыбы, которые любят мечтать, часто привлекают к своим грезам других людей: они — по простоте душевной — уверены, что это усилит их желания и сделает их максимально осуществимыми. Однако иногда, вот как сегодня, все произойдет с точностью до наоборот — это ослабит их планы.

Читайте также: