Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем конфликтовать

День негативной энергетики, когда многих из нас будет одолевать неуверенность в себе и сомнениях в своих делах в частности и правильности жизненного пути вообще. Угнетенное состояние духа может толкать на выяснение отношений, которых – в силу их серьезных последствий для отношений – необходимо избегать.

Сегодня, 14 сентября, от назревающих конфликтов необходимо уходить представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит в них встревать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют сдерживать нахлынувшие сегодня на них эмоции, поскольку именно они станут причиной для серьезных ссор и конфликтов как с коллегами и близкими, так и с малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми людьми. И дело даже не в том, что это приведет к неприятным последствиям в виде длительной размолвки без шанса наладить отношения, но и в том, что в результате представители знака будут выглядеть в глазах окружающим не лучшим образом. Тельцы предстанут перед ними неспособными держать себя в руках грубиянами – кому нужна такая репутация?

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, увы, в этот день не почувствуют недостатка в ссорах, спорах и конфликтах – абьюзеры, как будто бы сговорившись, могут нападать на них со всех сторон. Лучший способ избавиться от их навязчивого внимания – как можно меньше общаться с людьми, от которых не приходится ждать ничего хорошего, и заниматься любимым делом. Причем трудиться необходимо в одиночестве, поскольку чужие – и не всегда добрые – глаза могут негативно повлиять результаты работы: она окажется со скрытым – или явным браком, а потраченное на нее время пропадет даром.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов в этот день будут преследовать претензии со стороны окружающих их людей, причем высказанных в самых нелицеприятных выражениях. Для представителей знака, которые, расстраиваются не только из-за злых слов, но и косых взглядов. это может стать настоящей трагедией – неудивительно, что они будут отвечать соответствующим образом – язвительно, а порой и агрессивно. Звезды настоятельно советуют им не делать этого – не стоит давить пружину зла. Лучше проигнорировать недружественные выпады: без энергетической подпитки они быстро сойдут на нет.

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