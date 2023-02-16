Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем конфликтовать

Для нынешних лунных суток характерны конфликты, которые возникают буквально на ровном месте – без весомых на то причин, но при этом могут иметь серьезные последствия, вплоть до разрыва отношений. Необходимо держать под контролем эмоции, обходить стороной неприятных и – особенно – неадекватных людей и не вступать в споры.

Сегодня, 16 февраля, конфликтовать с кем-либо нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое выяснение отношений может быть опасным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам необходимо держать себя в руках, не давая негативным эмоциям вырваться наружу и, что называется, натворить дел. Это предостережение касается всех, кто окружает представителей знака, но особенно важно в отношении коллег и особенно начальства: поссорившись с ним сегодня, можно уже никогда не помириться, а значит, усложнить свои карьерные перспективы.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые по сути своей являются глубоко неконфликтным знаком Зодиака, сегодня с удивлением могут почувствовать, что их просто подмывает в резкой форме ответить оппоненту, с мнением которого они не согласны. Звезды предостерегают их от такого поступка, поскольку они – не самые сильные игроки на поле ссор и конфликтов, а значит, заведомо проиграют в "схватке".

Дева (22.08 – 23.09)

Девам сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит обижать своих друзей, даже если они будут неправы, высказав свое мнение в категоричной форме. Уже завтра представители знака позабудут их слова, а вот ссору, начавшуюся сегодня, трудно будет погасить – на это могут уйти недели, а то и месяцы. Возможно, имеет смысл проявить толерантность, оставив за другими право на собственное мнение.

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