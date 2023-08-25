Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем конфликтовать

Энергии дня делают людей мнительными, восприимчивыми к чужим словам и мнениям и чрезвычайно обидчивыми. Достаточно слова или взгляда, чтобы ввергнуть их в обиду и даже депрессию, в то время как любая ссора, произошедшая в этот день чревата серьезными последствиями в виде продолжительного конфликта. Поэтому прежде чем кого-нибудь обидеть или обидеться самим, необходимо подумать, как впоследствии придется выходить из сложившейся ситуации.

Сегодня, 25 августа, ссориться с окружающими людьми нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно с кем-то конфликтовать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, несмотря на кажущееся миролюбие, знак довольно конфликтный: они выходят из себя редко, но окружающие запоминают вспышку их эмоций надолго. Сегодня представители знака особенно важно держать себя в руках, в противном случае они вполне могут лишиться – к счастью, только в переносном смысле – кого-то из друзей или близких.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы болезненнее всего реагируют на критические замечания относительно их личности, а сегодня хватит желающих, которые захотят их покритиковать. Несмотря на обиду, которую могут вызвать их слова, лучше сделать вид, что они не были услышаны, чем кидаться в выяснение отношений – они могут выглядеть смешно, а это еще сильнее обидит и оскорбит их.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, увы, будут иметь основание для ссор, а реакция на них станет желание немедленно сказать обидчику, что они о нем думают. После такого выяснения отношений они почувствуют себя усталыми и разбитыми, а, значит, не смогут продолжать работать, что для них смерти подобно. Чтобы вернуться в трудоспособное состояние, придется потратить много времени.

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