Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем спорить

Реклама

Нельзя ни с кем конфликтовать, ссориться и — особенно! — спорить: истину в таком случае установить не удастся, а испортить отношения можно будет легко.

Сегодня, 17 марта, нарушать гармонию окружающего пространства криками и резкими движениями нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно ни с кем не спорить.

Телец

Тельцов не назовешь азартными спорщиками, но они умеют так давить на собеседника, что он сам признает их правыми, даже если на самом деле это не соответствует истине. Сегодня им не стоит применять такую твердолобую тактику — собеседник может оказаться морально сильнее.

Реклама

Рак

Раки спорить не умеют категорически — они не знают, как себя вести во время словесной «дуэли», не могут вовремя ввернуть нужные для убеждения оппонента факты и аргументы, не обладают должным красноречием. Зато, потерпев поражение, они — вот как сегодня — резко теряют в самооценке.

Стрелец

Стрельцы охотно ввязываются в спор, но только в том случае, если на сто процентов уверены, что правы. Они горячатся, доказывая ее, теряя моральные силы. Чтобы не переутомиться, лучше отказаться от спора — выйти из него победителем не удастся, а испорченные нервы — не вернуть.

Читайте также: