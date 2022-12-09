Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем ссориться

Сегодня звезды предоставят всем нам возможность перевести дух и успокоиться, что особенно важно после разрушительных энергий вчерашнего дня. Главное в этот день – ни с кем не ссориться и не конфликтовать: негатив, который в результате попадет в атмосферу, нарушит всеобщую – всемирную – гармонию, а это чревато бумерангом, который пошлет человеку обиженная Вселенная.

Сегодня, 9 декабря, с кем-либо ссориться нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них встревать в конфликты категорически воспрещается.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – известные скандалисты: как правило, им бывает достаточно минимального повода, чтобы разгорелось пламя серьезной ссоры. Правда, представители знака также быстро "остывают" – уже через час они не помнят о том, что произошло, но тем, кого они успели обидеть, от их отходчивости не легче. Нынешний конфликт, если, конечно, они не сумеют от него удержаться, будет иметь более чем серьезные последствия.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы категорически не терпят неуважения к себе, даже если оно им только кажется, и в таком случае готовы взорваться, как писал поэт, "как триста тонн тротила". Опасность сегодняшнего конфликта состоит в том, что им может попасться не менее серьезный оппонент, чем они сами, поэтому никто не сможет предсказать, во что он в результате выльется. Звезды советуют представителям знака быть добрее и не обращать внимания на мелочи.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не умеют скандалить со вкусом – как правило, в открытом "бою" они проигрывают своим соперникам. Зато им нет равных в искусстве мести – так затаить злобу, а через какое-то время, когда все позабудут о досадном инциденте, ответить ударом на удар, умеют только представители этого знака. Вот только им стоит помнить о том, что злые замыслы сегодня находятся под таким же запретом, как соответствующие слова и действия.

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