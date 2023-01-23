Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем ссориться

Раздражение, которое будет накапливаться в первой половине дня, после обеда трансформируется в активность, которой сложно будет управлять – энергия может выйти из-под контроля, а человек под ее влиянием – наломать дров. Поэтому очень важно держать себя в руках и направлять силы, в которых не будет недостатка, на решение исключительно мирных и добрых дел – не рекомендуется что-либо разрушать, ссориться с людьми и обижать их, даже если объективно они заслуживают не лучшего отношения.

Сегодня, 23 января, с кем-либо ссориться нежелательно представителем всех знаков Зодиака, но для трех из них конфликты являются категорическим табу.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, отличаются терпением, за которым скрываются ужасно вспыльчивые особы: когда количество накопленного ими раздражения переходит в качество, горе тому, кто – специально или нечаянно – встанет у них на пути. В таком случае любая ссора – вот как сегодня – имеет все шансы превратиться в грандиозный скандал, а представители знака – нажить себе смертных врагов.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – самый сдержанный и дипломатичный знак Зодиака, его представители крайне редко вступают в конфликты, предпочитая решать любые разногласия миром. Но сегодня терпение может им изменить, в результате чего они рассорятся с кем-то из своих близких. Вернуть отношения на прежнюю стадию окажется нелегкой задачей, поэтому конфликта лучше не допускать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – признанные мастера язвительных шуток и едких реплик, которыми представители знака могут задеть за живое любого – даже самого толстокожего – оппонента. Однако сегодня, скорее всего, собеседник им попадется тонко чувствующий и впечатлительный, а силы своего напора они не рассчитают, поэтому могут всерьез обидеть человека, который ни в чем перед ними не провинился.

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