Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем ссориться

Энергетика дня позитивна, но настолько хрупка, что ее легко нарушить не только резким словом, но и неприязненным взглядом. Сегодня не стоит допускать ни злых высказываний, ни негативных мыслей – особенно, если они касаются других людей. Нежелательно также ни с кем ссориться, это может привести к серьезным – вплоть до разрыва – осложнениям в отношениях с близкими людьми.
Сегодня, 31 августа, избегать конфликтов нужно всем знакам Зодиака, но для трех из них они могут иметь особенно серьезно последствия.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы славятся умением долго копить раздражение, чтобы потом «взорваться», поставив под удар не только виноватых, но и правых – точнее, тех, кто ничем перед ними не провинился. Но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им держать себя в руках, в противном случае велика вероятность серьезного конфликта с близким человеком, который может не простить обиды.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы, пожалуй, самый несдержанный на язык знак зодиакального круга, к тому же, они любят и умеют ругаться, что делает настоящими мастерами искусства скандала. Оправдывает их только тот факт, что они, как правило, являются беззлобными. Но сегодня им лучше не демонстрировать свои способности – особенно, в общении с начальством: это может стоит им карьеры.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогов нельзя назвать скандальным знаком, но они ссорятся с кем-либо, как говорят в таких случаях, редко, но метко. Вступив с кем-то в конфликт, они могут надолго затаить зло против своего оппонента, даже если в ссоре не виноват не он, а они сами. Наверное, не стоит говорить, что неделание представителей знака мириться, самым негативным образом повлияет на отношения.
Читайте также:
- Астропрогноз для Украины на период с 24.08.23 по 23.08.24: что ждет нас и нашу страну в это время
- Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что нас ждет в это время
- Кармические Лунные узлы в Овне и Весах с 18 июля 2023 до 12 января 2025: что принесет этот период
- Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день серьезных позитивных перемен