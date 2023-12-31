Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем ссориться

Уходящий год заканчивается днем, который астрологи называют «сатанинским» – он известен повышенной конфликтностью, что не лучшим образом сказывается на отношениях с окружающими всегда, но в последний день старого года – особенно.

Сегодня, 31 декабря, ссориться с кем бы то ни было нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно тащить старый негатив в отношениях в новый год.

Овен

Овны, известные своей вспыльчивостью, и сегодня не изменят своей привычке срываться на окружающих людях. Вот только поссорившись, они могут не успеть помириться до наступления Нового, года, то может омрачить им праздник – лучше махнуть рукой на чьи-то слова, даже они покажутся невежливыми.

Близнецы

Близнецам, которые постоянно раздражаются из-за близких людей, которые ведут себя не так, как хочется представителям знака. Постарайтесь хотя бы сегодня оставить за ними право на собственное мнение по любому поводу и собственный стиль поведения, иначе вам придется в новогоднюю ночь сидеть в одиночестве.

Рыбы

Для Рыб ссора с любимым человеком, произошедшая в последний день года, может оказаться плохой приметой: они могут наговорить друг другу того, чего не смогут простить не только сегодня, но в следующем году. Необходимо проявить максимум терпения и толерантности – это качества окупятся с лихвой.

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