Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем выяснять отношения

Нынешний день – самый сложный во всем лунном месяце, когда на темном небосводе нет Луны, а в душах людей буйным цветом расцветают самые неприятные их качества, в другое время скрытые от посторонних глаз. Время категорически не подходит для работы, финансовых операций, купли-продажи, особенно если речь идет о недвижимости, и общения с окружающими людьми – его нужно целиком и полностью посвятить отдыху.

Сегодня, 21 декабря, общаться с людьми не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них любое выяснение отношений – категорическое табу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, учитывая присущую их знаку горячность и вспыльчивость, выяснять отношения с людьми – как близкими, так и малознакомыми – не рекомендуется и в любой другой день, сегодня же – под влиянием эмоций – они могут представлять собой настоящую опасность. Во что в результате выльется такой "диалог", никто, включая звезд, предсказать не берется, поэтому представителям знака лучше не рисковать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не умеют долго таить в душе свои сомнения и намерения: узнав информацию, которая не лучшим образом характеризует близкого им человека, они не станут выжидать и проверять информацию, а сразу же изложат ее, преследуя одну-единственную цель: узнать правду. Вот только их подозрения могут всерьез обидеть собеседника, а загладить свою вину окажется весьма непросто.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которых природа – или звезды – наделили не только яркой харизмой и привлекательностью, но и манией величия, часто демонстрируют последнюю, общаясь с окружающими их людьми. Сегодня же это их качество будет просто зашкаливать, и они сами не заметят, как походя – возможно, совершенно того не желая – заденут собеседника за живое: не все готовы мириться с тем, что к ним относятся с пренебрежением.

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