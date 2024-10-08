Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни с кем выяснять отношения

Нынешний день по мнению астрологов идеально подходит для общения на всех уровнях – от профессионального до личного, но – только при этом нужно соблюсти одно важное условие: говорить необходимо только хорошие и добрые слова, негатив в любых коммуникациях находится под запретом.

Сегодня, 8 октября, общаться на позитиве нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя ни с кем выяснять отношения.

Телец

Тельцы, почувствовав, что их терпение на исходе, вполне могут начать выяснять отношения с кем-то из близких. И совершенно напрасно это сделают, поскольку их вспыльчивость приведет их к конфликту, урегулировать который удастся нескоро.

Весы

Весы – как и положено, после длительных колебаний –решат пообщаться с начальством с позиции силы, что, в общем, им несвойственно. Вряд ли в таком случае им удастся добиться поставленной цели, а вот за пару добрых слов руководство сделало бы для них даже больше чем они просят.

Козерог

Козероги е строги к своим детям, поскольку считают, что баловство до добра их не доведет. Сегодня, отчитывая за, как им кажется. Предосудительное поведение, они могут загнать возникший между ними конфликт вглубь, хотя разговор по душам стал бы более эффективным воспитательным моментом.

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