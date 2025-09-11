Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего ломать

Гороскоп / © Credits

Энергию, которую подарят нам звезды, необходимо направить на созидание — разрушение может нарушить мировой баланс добра и зла и будет наказуемым.

Сегодня, 11 сентября, что-либо ломать нежелательно всем знакам Зодиака, но трех из них этот запрет коснется особенно.

Телец

Тельцам, которые в приступе ярости способны на многое, сегодня рекомендуется держать себя в руках. Сломав или разбив что-нибудь, они могут нарушить важное для них взаимопонимание с близким человеком, так что стоит воздержаться от такого проявления эмоций.

Дева

Девы бережно относятся к собственному имуществу, но сегодня ощущение внутреннего дискомфорта будет толкать их на необдуманные поступки — что-нибудь сломать или разбить. Душевного успокоения такие действия им не принесут, а впоследствии еще и приведут к серьезным сожалениям.

Козерог

Козероги выходят из себя довольно редко, но в таком случае они буквально летают на метле. Вот и на этот раз в бессильной ярости они могут испортить что-то очень нужное — например, компьютер, о чем сразу же пожалеют, осознав, что остались без орудий труда или средства для развлечения.

