Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего ломать и разрушать

Мощная энергетика нынешнего дня делает успешными любые начинания, правда, с одним небольшим, но очень важным условием: таковыми они будут только в том случае, если действия будут направлены на созидание, а не на разрушение. Сегодня не стоит даже ломать ветки деревьев или рвать бумагу, о более серьезных действиях и говорить не приходится.

Сегодня, 9 февраля, ломать и разрушать не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие действия могут оказаться особенно нежелательными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые "славятся" своей вспыльчивостью, легко выходят из себя, особенно если в этом процессе им помогает кто-то из их друзей, близких или коллег. В такой момент они могут поднять руку как на банальную кофейную чашку, так и на произведение искусства в виде фарфоровой статуэтки, за которую сами же заплатили большие деньги. Вся неприятность ситуации состоит в том, что буквально через пять мину они уже жалеют о своих решительных действиях, но склеить коллекционный фарфор им точно не удастся, так что, образно говоря, нужно вовремя схватить себя за руку.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – особенно тем из них, кто обожает возиться с домашними и садовыми растениями – сегодня желательно отложить свое хобби на потом. Конечно, для садовых работ пока еще не время, но даже цветы на подоконнике сегодня не стоит ни поливать, ни уж тем более рыхлить землю, на которой они растут. Дело в том, что любые – даже самые незначительные – манипуляции не пойдут им на пользу, поэтому не стоит разрушать все, что с ними связано.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – не самый образцово показательный в плане порядка зодиакальный знак, тем более удивительным окажется тот факт, что именно сегодня им захочется навести идеальный порядок в своем жилище. Ну а поскольку уборка, как правило, сопряжена с уничтожением отживших свое вещей, например, старых бумаг, заняться ею именно сейчас – не лучшая идея. Дело в том, что в пылу наведения порядка они могут уничтожить очень важный документ, восстановить который не представляется возможным.

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