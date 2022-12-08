Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего принимать близко к сердцу 

День, когда каждый из нас впитывает в себя негативную энергетику, идущую на Землю из космоса, что особенно сильно влияет на людей впечатлительных, мнительных и принимающих все близко к сердцу. В любой ситуации, хотя бы немного выходящей за рамки их понимания о добре и зле, они могут как минимум расстроиться, а как максимум – впасть в отчаяние и даже долговременную депрессию. Чтобы подобного не произошло, необходимо держать себя в руках и не зацикливаться на негативе.

Сегодня, 8 декабря, принимать любые слова и события близко к сердцу не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая впечатлительность может стать по-настоящему опасной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки принимают близко к сердцу не только любую ситуацию, в которую попадают, но и все слова, которые им говорят. Сегодня это их качество усилится в разы: даже косой взгляд кого-то из окружающих представители знака отнесут на свой счет, а о смехе и говорить нечего – они будут уверены, что потешаются именно над ними. Такая мнительность наверняка доведет их до нервного срыва, что негативно скажется на самочувствии.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы в этот день придут к тому, что им жизненно необходимо – душевному равновесию. Они будут колебаться из стороны в сторону, пытаясь понять, чего в их жизни и отношениях с другими людьми больше – хорошего и плохого. Поскольку энергетика дня заставит их склоняться к последнему, настроение представителей знака окажется близким к нулю, а вместе с ним ухудшится и самочувствие – не стоит до этого доводить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – один из самых эмоционально устойчивых знаков Зодиака, их психика позволяет им выдерживать серьезные нагрузки, поэтому реакция на факторы, которые их расстраивают, бывает гораздо более сильной и бурной, чем у других. Выйдя из себя, они, как слоны в посудной лавке, могут буквально разгромить окружающее их пространство, поэтому звезды призывают их сдерживать свои порывы всегда, а уже сегодня – особенно.

Читайте также: