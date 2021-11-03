Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего разрушать

День, когда миром правит светлая, позитивная энергия, обрекающая на успех любые действия, направленные на созидание, – те, что касаются разрушения, принесут, увы, противоположный результат, поэтому лучше не делать ничего, что может нанести вред окружающему миру.

Сегодня, 3 ноября, нельзя ничего разрушать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит даже рвать бумагу и бить посуду – последствия не заставят себя долго ждать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые под влиянием плохого настроения часто ведут себя как слоны в посудной лавке, легко бьют посуду, поэтому у них дома много разномастных чашек и тарелок, которые когда-то составляли набор, теперь же "скучают" на полках. Сегодня представителям знака необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы очередная чашка или тарелка не разлетелась на мелкие осколки – это может стать для них плохой приметой: такое событие обещает неприятные перемены.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы довольно редко приходят в ярость, но те, кто стал свидетелем такой вспышки, как правило, запоминают эту картину на всю жизнь. Вот и сегодня представители знака, поддавшись эмоциям, легко могут разбить или сломать ценную для себя вещь, о чем впоследствии сильно пожалеют. К тому же, поскольку в нашей жизни все закономерно и уравновешено, ее уничтожение чревато тем, что представители знака нескоро смогут ее заменить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, которые в этот день отправятся к себе на дачу, не рекомендуется что-либо делать, причем не только на участке, но и в доме. Категорически воспрещается не только пилить деревья, но и удалять с них засохшие ветки – это может привести к тому, что деревья, которые обкорнали представители знака, могут уже никогда не восстановиться. Что касается работ по дому, здесь велика вероятность в пылу уборки нечаянного уничтожения ценных для семьи предметов, которые уже не будут подлежать восстановлению.

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