Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего разрушать

День жизненной активности, когда энергии в каждом из нас настолько много, что она бурлит и буквально вырывается наружу – главное, направить ее не на злые, а на добрые дела. Хорошо, когда день выпадает на будний, но и в выходной можно найти себе позитивное занятие – дома или на дачном участке. Главное, чтобы любое действие было направлено не на разрушение, а на созидание.

Сегодня, 24 июня, направить все силы на созидание необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них любое – даже самое незначительное – разрушение является категорическим табу.

Медлительные и неповоротливые Тельцы (21.04 – 21.05) долго раскачиваются, но уж коль скоро войдут в раж, их практически невозможно остановить, сегодня могут с невиданным рвением взяться за домашнюю работу – начнут мыть, чистить, драить, а заодно и ломать все, что им мешает. Уже завтра они пожалеют о том, что наворотили столько дел: окажется, что сломанное было им необходимо.

Считающие себя особами королевской крови Львы (23.07 – 21.08) сегодня сочтут себя вправе сделать что-то такое, что может нанести серьезный вред их отношениям с близким человеком – то есть, вместо того чтобы укреплять, одним махом разрушат их. Звезды искренне советуют им хорошо подумать, прежде чем сделать решительный шаг в этом направлении – возможно, он окажется роковым.

Непредсказуемые Водолеи (21.01 – 18.02), взявшись за наведение порядка на дачном участке, достигнут в этом серьезных успехов: перед ними будет расстилаться гладкая поверхность без какой-либо растительности. Вот только вместе с сорняками представители знака рискуют вырвать и посаженные ранее полезные растения. Причем эти слова представителям знака надо понимать как я прямом, так и в иносказательном смысле.

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