Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего разрушать

День всемирной гармонии, когда в полном равновесии находятся ум, душа и тело человека, из чего следует, что каждому из нас необходимо соблюдать максимальное спокойствие – оно позволит сохранить наполненность этих трех начал. В это время категорически нельзя ничего разрушать – такие действия могут нарушить мировую гармонию, что не лучшим образом скажется на жизни каждого из нас.

Сегодня, 28 ноября, активно действовать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя ничего разрушать.

Овен

Овнам – как самому активному знаку Зодиака – очень трудно сдержать себя и ничего не делать, в этот же день эта их способность увеличится в разы – особенно в эмоциональном плане. Представителям знака захочется рвать и метать – в буквальном смысле этого слова: они могут разорвать важный документ, о чем тут же пожалеют.

Близнецы

Близнецы сегодня могут быть настроены на разрушение отношений, которые ими же выстраивались не один год. Не пройдет и нескольких дней, как они поймут, что совершили ошибку, но сегодня их никто не сможет остановить – кроме них самих, поэтому, прежде чем указать близкому человеку на дверь, имеет смысл хорошо подумать.

Рыбы

Рыбы, которые при отдаленном знакомстве производит впечатление людей уравновешенных и сдержанных, но на самом деле это не так. В состоянии ярости они вполне могут крушить все, что попадется им под руку – например, посуду. Возможно, такая сцена даже будет выглядеть красиво, но от необходимости покупать новые чашки и тарелки не избавит.

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