Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего разрушать

День, когда Вселенная дарит каждому человеку огромное количество энергии, которую, тем не менее, необходимо тратить разумно, экономно и – обязательно! – в созидательных целях, любое – даже самое незначительное – разрушение повлечет за собой наказание.

Сегодня, 23 августа, активно действовать можно – и нужно – представителям все6х знаков Зодиака, но трем из них в ходе работы категорически нельзя ничего разрушать.

Овен

Овны, пожалуй, главные разрушители зодиакального круга, и далеко не всегда это недостаток – зачастую без разрушения старого ничего нового создать нельзя. Но сегодня им необходимо удержаться от действий такого характера – они внесут дисбаланс в их собственную жизнь.

Телец

Тельцам, которые в пылу негодования – что случается с ними редко, но метко – могут разрушить не только разбить или разломать окружающие их предметы, но и разрушить отношения с людьми – в том числе, и близкими. В таком случае им и бумеранга ждать не придется – они сами себя накажут.

Рак

Раки – едва ли не один из знаков Зодиака, которым разрушение доставляет страдании, иногда – буквально на физическом уровне. Но сегодня – как назло! – им захочется что-нибудь разрушить ради созидания – например, распустить вязаное платье, чтобы связать свитер, но им е стоит этго делать.

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