Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего терять

День астрологи считают судьбоносным – любые события, которые происходят в это время, предопределены событиями прошлого и станут основой перемен в будущем. Астрологи считают, что в этот день нельзя ничего терять – вернуть потерю, скорее всего, уже не удастся.

Сегодня, 12 мая, судьбоносный день ждет представителей всех знаков Зодиака, но трем из них сегодня нельзя ничего терять – расстаться с кем-то или чем-то придется навсегда.

Рак

Ракам не стоит надевать свое любимое украшение – слишком велика вероятность того, что кольцо незаметно соскользнет с пальца, а цепочка расстегнется и упадет на землю вместе с подвеской: сокровище вряд и дастся найти, поэтому лучше в этот день оставить его дома.

Козерог

Козероги превыше всего ценят свою работу, но сегодня может произойти нечто такое, что заставит их принять неожиданное решение – уволиться. Звезды советуют им не торопиться: уже завтра они могут пожалеть о случившемся, но будет поздно.

Водолей

Водолеям необходимо быть максимально осторожными в отношениях с близким человеком. Велика вероятность того, что он не выдержит «фокусов» представителей знака и решат, что пришла пора расстаться – увы, вернуть их не представится возможным, так что лучше не рисковать.

Читайте также: