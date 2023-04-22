Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничем хвастаться

День негативной космической энергии, которая всеми возможными путями подталкивает людей к конфликтам, в которых могут участвовать не только давние недоброжелатели, но и близкие – и родные – люди. Единственный выход из такой ситуации – максимально сократить общение, особенно если появится желание похвастаться чем-нибудь – порчу и сглаз еще никто не отменял.

Сегодня, 22 апреля, хвастаться нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них – особенно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы любят хвастаться – причем не только тем, что у них уже есть, но и тем, что только может быть – так сказать, в перспективе. Впрочем, в силу характера они действительно могут дать форы многим, но это не повод для того, чтобы рассказывать о своих победах всем знакомым и даже незнакомым. Возможно, не стоит лишний раз возбуждать негативные эмоции у завистливых людей.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы хвастаются редко – как правило, в тех случаях, когда – вот как сегодня – у них для этого веские основания: у них появится вещь на зависть многим, о которой они давно мечтали. Тем не менее звезды не советуют им это делать, поскольку они нечаянно могут сглазить сами себя – не зря же существует пословица, о которой желательно помнить: чем похвалишься, без того и останешься.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам не стоит никому рассказывать о человеке, который в последнее время занимает серьезное место в их жизни. Познакомившись, они, похоже, и не предполагали, что бурный, но кратковременный роман затянется надолго, тем не менее отношения окрепли и есть все основания предполагать, что их ждет официальное оформление. Рассказав о них, можно сглазить своей счастье.

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