Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничем жертвовать

Нынешний день астрологи называют временем преодоления сомнений во всем – прежде всего в себе самом, а также своих способностях, правильности собственных поступков и мировоззрения. Такой настрой придает человеку силы, необходимые не только для работы, но и для устройства личной жизни. Именно поэтому сегодня нельзя ничем жертвовать ради других – таким образом легко потерять качества, необходимые для того, чтобы добиться удачи.

Сегодня, 9 февраля, думать сначала о себе и только потом о других необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно чем-либо жертвовать ради них.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки являются самым жертвенным знаком Зодиака: нет такого поступка, которого они не совершили были ради других, особенно если речь идет о членах их семьи. Несмотря на это сегодня звезды рекомендуют им поставить в центр своей Вселенной не детей или родителей, а самих себя. На первый взгляд такой подход может показаться странным, но только у счастливой мамы могут быть счастливые дети.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на репутацию эгоистов, часто жертвуют собой ради других, поскольку это возвышает их в собственных глазах: так приятно чувствовать себя добрым и милосердным. Однако сегодня благие намерения представителей знака принесут прямо противоположный результат – их жертву не только не оценят, но и, возможно, осудят за нее, поэтому вместо морального удовлетворения они получат обиду и огорчение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы в плане жертвенности уступают Ракам, но второе место среди других знаков Зодиаков занимают точно. Они обожают жертвовать собой ради любимого человека. Правда, делают это не без задней мысли – им доставляет удовольствие напоминать мужу или бойфренду, сколько времени и сил они на него потратили. Сегодня лучше избегать подобного поведения – оно только разозлит предмет чувств представителей знака.

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