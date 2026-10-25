Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никого ни в чем упрекать

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Рекомендуется заботиться не только о физическом комфорте, но и о внутреннем покое. Не стоит ссориться с теми, кто дорог, упрекая их в чем-либо.

Сегодня, 25 октября, поддерживать душевное равновесие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них в связи с этим нельзя ни с кем ссориться и кого-то в чем-то упрекать.

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Рак

Раки всегда находят тех, кто, на их взгляд, виноват в существующих у них проблемах, в которых они упрекают окружающих — особенно близких им людей. Сегодня звезды советуют им объективно оценить свое поведение, что переключит их внимание с других людей на самих себя. себя.

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Дева

Девы постоянно всем недовольны, поэтому неудивительно, что они в чем-то упрекают людей, которые, на их взгляд, в чем-то виноваты — от родных и близких до коллег и соседей, у которых это никогда восторга не вызывает, но сегодня они буду особенно недовольны.

Скорпион

Скорпионы редко кого-то в чем-то упрекают — как правило, свое недовольство они загоняют глубоко внутрь и переживают втайне от всех. Но сегодня они изменят своей привычке и открыто выскажут свое недовольство близкому человеку, что вряд ли позитивно отразится на их отношениях.

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