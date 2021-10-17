Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никого обижать

День, когда люди становятся чрезвычайно мнительными, из-за чего они принимают на свой счет любое резкое или неприятное замечание, даже если оно не имеет к ним никакого отношения. Поэтому не стоит обижаться и – особенно! – обижать кого бы то ни было, это может негативным образом сказаться как на отношениях с людьми, так и на настроении – его испортит любая мелочь.

Сегодня, 17 октября, обижать кого-либо – даже нечаянно – не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них задевать других – как знакомых, так и незнакомых – категорически не рекомендуется.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые, как известно, гневаются редко, но метко, сегодня могут разозлиться на кого-то из знакомых и постараться побольнее их уколоть. Искать причину, по которой они выйдут из себя, дело неблагодарное, к тому же у каждого представителя знака оно окажется своим. А вот последствия могут оказаться для них более чем неприятными: реакция собеседника – с большой долей вероятности – станет непредсказуемой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сегодня важно держать язык за зубами – слишком велика вероятность того, что они обидят человека, который надолго затаит на них зло. "Вернет" он представителям знака эту обиду в самый неожиданный – а потому особенно неприятный – момент, что приведет к досадным последствиям. Избежать такого варианта развития событий – проще простого: необходимо просто сдержаться и не сказать злых слов, хотя, возможно, это будет и непросто.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, скорее всего, обидят кого-либо из своего окружения нечаянно, в чем сразу же раскаются и даже извинятся за свою глупость и несдержанность. Но, как говорится в знаменитом анекдоте, "ложечки найдутся, а осадок останется". Несмотря на все старания загладить ситуацию, напряженность в отношениях не только никуда не денется, но будет развиваться по нарастающей – в конечном итоге она может окончательно разрушить дружбу или приятельство.

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