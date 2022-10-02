Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никого обманывать

День, когда очень важно осторожно обращаться со словами. Произнесенные вслух – или мысленно – слова сразу же становятся реальностью, поэтому даже невзначай брошенная фраза может запустить целую череду событий, которые могут привести к самому непредсказуемому результату. Также в это время нельзя никого обманывать – трудно предположить, чем обернется ложь.

Сегодня, 2 октября, никого обманывать нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них ложь может стать по-настоящему опасной.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы врать не умеют – не хватает им необходимой для этого процесса гибкости, да и фантазия, мягко говоря, хромает. В общем, солгав, они очень быстро забудут о том, что сказали, и уже через несколько часов могут проговориться, тем самым поставив себя в неловкое положение, из которого на тот момент не будет выхода. Избежать столь неприятной ситуации позволит правда – ее и надо говорить.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как правило, лгут только тогда, когда им кажется, что только таким способом они могут помочь другому человеку выпутаться из сложной ситуации. На самом деле их благие намерения приведут к прямо противоположному результату – их подопечный, скорее всего, запутается в "сетях" еще сильнее, в то время как правда сделает реальным положительный результат.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы в силу присущей им прямоты лгать категорически не умеют – окружающим невооруженным глазом видно, что они говорят неправду. Вот и сегодня они сразу же выдадут себя с головой, а оправдание – ложь во спасение – никого не впечатлит. Так что представителям самого правдивого – исключительно поневоле – знака не стоит привыкать к обману, все равно у них ничего не получится.

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