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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никого осуждать

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
436
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никого осуждать

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда поведение должно соответствовать убеждениям – не стоит, хоть в наше время такие слова могут прозвучать чересчур пафосно, делать то, что противоречит моральным принципам – это может вызвать внутренний дискомфорт и недовольство собой. 

Сегодня, 18 декабря, нельзя делать ничего, что не списывается в моральные нормы, но трем из них особенно нежелательно кого-нибудь обсуждать и – особенно – осуждать. 

Близнецы 

Близнецы любят осуждать других, особенно если не испытывают к этим людям особой симпатии. Но сегодня от этой приятной, но некрасивой привычки им лучше отказаться, в противном случае предмет их обсуждения – и обсуждения – узнав об этом, может доставить представителям знака мого неприятностей. 

Стрелец 

Стрельцы часто обсуждают – и осуждают – других людей, что называется, под настроения. Они не желают никому зла – для них это не более чем тема для интересного разговора. Сегодня звезды советуют им обратить внимание на то, о чем они будут говорить: возможно, в проблемах другого человека они видят собственные. 

Водолей 

Водолеи любят посплетничать, если же они при этом еще и злы на человека, о котором говорят, то могут раскрыть все его тайны. Сегодня такой шаг окажется для опасным: у них ведь тоже есть секреты, которые они не хотят делать достоянием общественности, и тот, кого они обидели, может таким образом им отомстить. 

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Дата публикации
Просмотры
436
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