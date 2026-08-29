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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
178
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никого ругать и проклинать

День, когда трудно смотреть на мир реально — энергии дня будут искажать картину, подсовывая взамен истинных фактов обольщения и соблазны.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Важно держать под контролем слова и мысли, а также не желать никому плохого, поскольку проклятия в чужой адрес могут очень быстро вернуться бумерангом.

Сегодня, 29 августа, как, впрочем, и всегда, не стоит никого проклинать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.

Телец

Тельцы, которым свойственна редкостная злопамятность, не прощают обиды. Чаще всего они никому не желают зла, но сегодня их благородство может дать сбой. Быстрота и полнота исполненного желания поразит их до глубины души и, возможно, отучат их желать зла ближним.

Скорпион

Скорпионы, как представители самого обидчивого знака, в пылу обиды способны даже проклясть того, кто сильно их задел. И тот факт, что они делают это молча — про себя — ничего не меняет: все, что они пожелали другому человеку, очень быстро вернется обратно — к ним самим.

Рыбы

Рыбы, несмотря на свой романтизм, не забывают обиды, которые им наносят, но далеко не всегда действуют сразу, не раздумывая. Но сегодня что-то пойдет не так, поэтому вместо действий они рискуют впасть в истерику, проклиная обидчика — их слова быстро обернутся против них самих.

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