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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому доверять

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому доверять

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Неоднозначный день, когда не стоит ни активно действовать, ни бездельничать – необходимо выбрать золотую середину. Важно также быть осторожными в общении с людьми: если мы не хотим, чтобы наши планы и секреты стали всеобщим достоянием, лучше никого в ннх не посвящать.

Сегодня, 1 января, доверять даже близким людям не стоит всем знакам Зодиака, но для трех из них это может быть особенно опасным. 

Лев

Львы могут пострадать от действий близкого и любимого ими человека: неожиданно может оказаться, что он им изменяет. Представителям данного знака, который очень высоко ценит себя, будет неприятно узнать, что они поверили в его чувства, а им предпочли кого-то другого. 

Скорпион 

Скорпионы могут подозревать кого-то из близких в том, что они с ними не настолько правдивы и откровенны, как хотят это показать. Подозрения возникли у них довольно давно, но доказательств, которые подтверждали бы это, до сих пор не было – сегодня они наконец-то появиться. 

Водолей

Водолеям трудно даже представить себе, что предательства можно ждать от близких людей, которым они привыкли доверять, но сегодня им придется в это поверить. Как быть в таком случае, представители знака не знают, но они никогда больше не смогут поверить тому, кто их обманул. 

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