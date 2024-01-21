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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому навязывать свое общение

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому навязывать свое общение

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Мощная энергетика, присущая нынешним лунным суткам, буквально заставляет каждого из нас замахиваться на задачи, которых в другое время мы предпочли бы избежать. Но поскольку сегодня выходной, весь свой напор мы, скорее всего, обрушим на окружающих нас людей, навязывая им себя и свое внимание. 

Сегодня, 21 января, от чрезмерного внимания к другим людям необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно кому-либо навязываться. 

Лев 

Львам, главной чертой которых является фантастическая самоуверенность, трудно поверить в то, что кто-то может не хотеть с ними общаться. Поэтому они не обращают внимание на недовольство человека, которому оказывают куда больше внимания, чем нужно – хотя бы сегодня нужно постараться соблюдать в этом смысле чувство меры. 

Стрелец 

Стрельцы всегда идут к своей цели по прямой – максимально короткой линии, невзирая на стоящие на пути препятствия. При этом они могут вести себя так, как будто бы их отношения уже сложились, несмотря на то, что партнер может быть к этому еще не готов. Сегодня им стоит поостеречься и не навязывать себя с таким напором. 

Водолей 

Водолеи – в случае симпатии к кому-либо – часто переходят границы дозволенного, совершено этого не замечая. Вот и сегодня они могут навязывать свое общество – и общение – человеку, которому., мягко говоря, совершенно не до этого. Представителям знака нужно повнимательнее отнестись к чужому настроению. 

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