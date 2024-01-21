Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому навязывать свое общение

Мощная энергетика, присущая нынешним лунным суткам, буквально заставляет каждого из нас замахиваться на задачи, которых в другое время мы предпочли бы избежать. Но поскольку сегодня выходной, весь свой напор мы, скорее всего, обрушим на окружающих нас людей, навязывая им себя и свое внимание.

Сегодня, 21 января, от чрезмерного внимания к другим людям необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно кому-либо навязываться.

Лев

Львам, главной чертой которых является фантастическая самоуверенность, трудно поверить в то, что кто-то может не хотеть с ними общаться. Поэтому они не обращают внимание на недовольство человека, которому оказывают куда больше внимания, чем нужно – хотя бы сегодня нужно постараться соблюдать в этом смысле чувство меры.

Стрелец

Стрельцы всегда идут к своей цели по прямой – максимально короткой линии, невзирая на стоящие на пути препятствия. При этом они могут вести себя так, как будто бы их отношения уже сложились, несмотря на то, что партнер может быть к этому еще не готов. Сегодня им стоит поостеречься и не навязывать себя с таким напором.

Водолей

Водолеи – в случае симпатии к кому-либо – часто переходят границы дозволенного, совершено этого не замечая. Вот и сегодня они могут навязывать свое общество – и общение – человеку, которому., мягко говоря, совершенно не до этого. Представителям знака нужно повнимательнее отнестись к чужому настроению.

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