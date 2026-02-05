Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому ничего обещать

Гороскоп / © Credits

Под таким — неприятным и опасным — влиянием мы часто совершаем поступки, о которых уже завтра будем жалеть. Одним из таких действий могут стать беспочвенные- то есть, ничем не подкреплённые — обещания.

Сегодня, 5 февраля, опасаться неосмотрительных поступков необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никому ничего не обещать — сдержать данное ими слово они все равно не смогут.

Лев

Львы, царственным жестом могут обнадежить кого-то из окружающих, пообещав им что-то из того, в чем они отчаянно нуждаются. Вот только каким именно образом они будут действовать, представители знака не подумают, а значит, выполнить общение у них не получится.

Дева

Девы, скорее всего, решат пообещать своему деловому партнеру все, о чем он их попросит, не собираясь выполнять поставленные им условия. Главное для них — получить ответные услуги, а там — как получится, но в неловкую ситуацию. Но данное ими слово поставит их в неловкое положение.

Стрелец

Стрельцы наобещают кому-то из близких людей или друзей, искренне веря в то, что смогут сделать все, в чем их уверили. Вот только не все будет зависеть от представителей знака — их может подвести ситуация, которая сложится совсем не так, как они — и те, кого они обнадежили — того ожидали.

