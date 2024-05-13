Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому одалживать свои личные вещи

Нынешний день в астрологической традиции связан с именем Венеры – богини любви, красоты и роскоши, поэтому благоприятные условия сложатся для любых дел, но особое внимание нужно обратить на личную жизнь – здесь произойдут самые приятные события. Но есть у нынешнего – счастливого – дня и свое табу: нельзя никому одалживать личные вещи – с ними человек может забрать удачу и судьбу дающего.

Сегодня, 13 мая, нельзя никому одалживать свои личные вещи представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая благотворительность может стать особенно опасной

Близнецы

Близнецов не назовешь благотворителями в прямом смысле этого слова, но иногда – чтобы обрести вес в собственных и чужих глазах – они могут сделать кому-то доброе дело. Сегодня это им не возбраняется, но только в случае нематериальных вопросов – они не смогут нанести им вред.

Рак

Раки, как правило, готовы облагодетельствовать все человечество, и нынешний день не станет в этом смысле исключением. Тем не менее, звезды советуют им поостеречься – одолжив кому бы то ни было брендовый пиджак или сумку, они рискуют не получить их назад.

Стрелец

Стрельцы, как говорят в народе, готовы снять с себя последнюю рубашку, если это может помочь кому-то из окружающих их людей. Однако сегодня им стоит воздержаться от таких поступков – их доброту люди, на которых она направлена, могут использовать им же во зло.

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