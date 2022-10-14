Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому верить

Пожалуй, самый негативный день во всем лунном месяце, когда активизируются аферисты и мошенники всех мастей, а также просто недоброжелатели, которые могут вводить в заблуждение, выдавая ложную информацию за действительную. Именно поэтому важно никому не верить, особенно если речь идет о малознакомых и – особенно! – незнакомых людях.

Сегодня, 14 октября, нельзя никому верить представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность особенно важна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов трудно сбить с толку, подсунув им дезинформацию, но сегодня они, видимо, будут не в форме, поэтому позволят себя убедить в заведомо ложных фактах – в любое другое время представители знака отмели бы их без всяких сомнений. Стоит помнить об этом, общаясь с людьми, которые вызывают хотя бы малейшие сомнения, и, стало быть, соблюдать максимальную осторожность.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак доверчивый, они готовы принимать за чистую монету любые сведения, которые становятся им известными, поэтому являются легкой добычей для аферистов и мошенников. Сегодня представителям знака необходимо ставить под сомнение любую информацию, которая будет поступать к ним из разных источников – так им удастся не запутаться в паутине лжи.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов может подвести романтический лад, на который они будут настроены в этот день – в результате, они рискуют потерять бдительность и счесть правдой откровенную ложь. Впоследствии они будут корить себя за то, что – будучи такими рассудительными и прагматичными людьми, они попались в столь примитивную ловушку, так что стоит проявить бдительность.

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