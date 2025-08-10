Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому верить на слово

Гороскоп / © Credits

Содержание Близнецы Рак Козерог

Сегодня. 10 августа, поддаваться влиянию посторонних людей не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них никому нельзя верить даже на слово.

Близнецы

Про Близнецов принято говорить, что они — себе на уме, поскольку могут заговорить кого угодно, включая аже профессиональных мошенников. Но сегодня они, видимо, будут не в форме, потому что позволят убедить себя в вопросе с заведомым подвохом, что приведет к убыткам

Рак

Раки доверчивы от природы, потому им необходимо быть осмотрительными всегда, но сегодня — особенно, когда рискуют принять на веру любую чушь, и — оказаться обманутыми. Общаясь с человеком, который будет навязывать им свои услуги, им неплохо бы задаться вопросом: зачем ему это нужно?

Козерог

Козероги осторожны, их просто так их проведешь, но сегодня, настроившись на романтический лад, они будут склонны считать правдой любую ложь. Стоит ли говорить о том, что такое настроение и поведение для этого сдержанного и прагматичного особенно обидно и опасно.

