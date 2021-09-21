Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому завидовать

День, когда необходимо соблюдать умеренность во всем – от рабочего энтузиазма до пищевого рациона: любые преувеличения сегодня до добра не доведут, скорее, наоборот. Нельзя также проявлять негативные качества характера – особенно это касается зависти: она отнимет жизненные силы, необходимые для важных – в том числе и профессиональных – дел, и навеет тоску, которой в осенние дни и так хватает – лишняя никому не нужна.

Сегодня, 21 сентября, звезды не рекомендуют завидовать всем знакам Зодиака, но для трех из них чувство зависти чревато неприятностями.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы вообще-то люди независтливые – как правило, завидуют им, и относятся к этому с одобрением: приятно, когда ты в чем-то – а, возможно, и во многом – лучше остальных. Но сегодня представители знака вполне могут позавидовать кому-то из друзей или подруг, причем их досаду вызовет не материальные достижения, а отношения – счастливая любовь. Скорее всего, в их собственной жизни подобного пока не было, вот только завидовать им не стоит: негативная энергия, которая вырабатываются вследствие зависти, может заблокировать канал, отвечающий за личную жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые хотят, чтобы у них все было лучше, чем у других, с чувством зависти знакомы не понаслышке – им довольно часто приходится его испытывать. Вот и сегодня они увидят или услышат что-то такое, что заставит их разозлиться: ну почему у кого-то есть вещь, о которой они давно мечтают, а у них до сих пор этого нет. Неважно, что именно будет иметься в виду, главное, что недовольство, которое они при всем желании не смогут скрыть, может рассорить представителей знака с человеком, которому они позавидовали.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам ничто человеческое не чуждо, в том числе и зависть, хотя они и тщательно ее скрывают – это чувство кажется им неприличным, что, в общем, недалеко от истины. Как правило, их недовольство вызвано тем, что кто-то больше преуспел в профессиональном отношении: например, получил должность или проект, о которых они сами мечтали, больше успевают и зарабатывают, у него увеличились продажи – как говорится, нужное подчеркнуть. Надо отдать должное представителям знака – зависть толкает их на то, чтобы достичь тех же высот, но сегодня они, увы, могут отступить от этого правила.

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