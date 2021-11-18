Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому завидовать

День, когда активируются силы тьмы, и со дна человеческой души поднимаются все те пороки, которые есть у каждого из нас. Они могут сделать буйным, скандальным, завистливым и злобным даже самого приятного, спокойного и уравновешенного человека. Разумеется, в конечном итоге все будет зависит только от него самого, поэтому очень важно сдерживать себя в не лучших проявлениях своей натуры.

Сегодня, 18 ноября, завидовать кому-либо не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое чувство может оказаться разрушительным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы редко признаются в своей зависти – она им свойственна, как и всем остальным, в этом смысле ничто человеческое им не чуждо, но тщательно скрывают это чувство от окружающих. Однако сегодня чей-то успех – профессиональный, материальный или личный – может настолько сильно поразить их (практически в самое сердце), что они при всем своем желании будут не в состоянии удержать "лицо" в приличном состоянии. И напрасно, поскольку это чувство испортит им как минимум день, а как максимум – и более продолжительное время.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам свойственно чувство зависти, которое они скрывают под своей маской Снежных королев настолько успешно, что никто не догадывается о том, какие бури бушуют у них в душе. Причем испытать это разрушительное чувство их могут заставить не только серьезные вещи – в виде квартиры, дома или машины, но и – вот как сегодня – мелочи, на которые, казалось бы, и внимания обращать не стоит – скажем, новый лак для ногтей, которым обзавелась подруга. Представители знака не успокоятся, пока не купят такой же, да еще и в нескольких экземпляров.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы абсолютно независтливы, тем опаснее для них бывает это чувство, если они все-таки становятся его жертвами. Представители знака искренне страдают из-за того, что не могут себе позволит то, что увидели у других. В приступе буйства они даже могут швырнуть об пол тарелку и стукнуть по столу кулаком, что, возможно, и случится с ними сегодня. Однако надо отдать им должное: приступ их зависти утихает так же быстро, как и находит на них, а вывод они из нее делают вполне конструктивный: надо работать больше, чтобы купить себе что-то подобное.

Читайте также: