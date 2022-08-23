Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому завидовать

Настроение этого дня, каким бы оно ни было – позитивным или негативным – будет усугубляться от часа к часу, и к вечеру – в зависимости – от изначального посыла – приведет либо к эйфории, либо к депрессии. Звезды не рекомендуют испытывать негативные эмоции – гнев, ненависть, презрение и особенно зависть.

Сегодня, 23 августа, зависти следует избегать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое чувство – категорическое табу.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – не самый завистливый знак Зодиака, но уж коль скоро это чувство ими овладеет, избавиться от него им бывает довольно затруднительно. Сегодня случится именно такая история: решив, что кто-то живет ли работает лучше, чем они, представители знака могут дойти, что называется, до дна отчаянья, что помешает им полноценно жить и работать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы завидовать умеют и любят: даже если у них в жизни все куда лучше, чем у человека, попавшегося в фокус их внимания, они обязательно найдут, к чему "прицепиться" – для зависти представителям знака годится любой мелочный повод. А самым неприятным – разумеется, помимо пустых переживаний – для них в этот день станут испорченные отношения с человеком, которому они позавидуют.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы несмотря на то, что вполне могут претендовать на титул "Мисс совершенство", прекрасно знают, что всегда найдется кто-то, у кого что-то лучше, чем у них. Поэтому завидуют они увлеченно и самозабвенно, не замечая того, что, вот как сегодня, в пылу этого чувства они упускают важный жизненный – или профессиональный – шанс, о котором впоследствии будут жалеть.

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