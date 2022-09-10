Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому завидовать

День, когда активируются силы тьмы, и со дна человеческой души поднимаются все те пороки, которые есть у каждого из нас. Они могут сделать буйным, скандальным, завистливым и злобным даже самого приятного, спокойного и уравновешенного человека.

Сегодня, 10 сентября, завидовать кому-либо не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое чувство может оказаться разрушительным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы редко признаются в своих пороках, и зависть в этом смысле – не исключение. Однако сегодня чей-то успех – профессиональный, материальный или личный – может настолько сильно поразить их, что они при всем своем желании будут не в состоянии удержать "лицо" в приличном состоянии. И напрасно, поскольку это чувство испортит им как минимум день, а как максимум – и более продолжительное время.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам свойственно чувство зависти, хоть они успешно это скрывают. Испытать это разрушительное чувство могут заставить не только серьезные вещи – в виде приобретенной квартиры, дома или машины, но и, вот как сегодня, мелочи, на которых, казалось бы, и внимания обращать не стоит – скажем новый лак для ногтей, которым обзавелась подруга. Представители знака не успокоятся, пока не купят такой же.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы абсолютно независтливы, тем опаснее для них бывает это чувство, если они все-таки становятся его жертвами. Представители знака искренне страдают из-за того, что не могут себе позволит то, что увидели у других. В приступе буйства они даже могут швырнуть об пол тарелку и стукнуть по столу кулаком, что, возможно, и случится с ними сегодня. Результатом станет испорченное – их собственное – имущество.

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