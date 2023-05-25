Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому желать вреда

Мощную энергетику, которой в этот день наделяют людей звезды, необходимо использовать исключительно в добрых целях – на благо как себе самому, так и окружающим людям. Причем, касается это не только дел, но и слов: все, что будет сказано в этот день, обязательно сбудется, но хорошему можно будет порадоваться, а о плохом – пожалеть.

Сегодня, желать кому-либо вреда нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно нежелательно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны умеют вкладывать в каждое свое слово массу энергии, поэтому их слова – как добрые, так и злые – часто становятся реальностью. Сегодня эта их способность увеличится в разы, поэтому представителям знака нужно быть особенно осторожными: любое сказанное ими слово и, особенно, пожелание не только почти сразу же сбудутся, но и вернутся к ним бумерангом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не всегда контролируют свои слова, особенно если думают в этот момент совсем о другом – видимо, слава Юлия Цезаря, который, если верить историкам, умел делать несколько дел сразу, не дает им покоя. Но сегодня звезды настоятельно рекомендуют представителям знака сосредоточиться на своих словах и никому не желать зла, даже если они – не более чем фигура речи – в противном случае выйдет себе дороже.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – водится за ними такой грех – любят острословить, причем, делают они это часто. Сегодня, когда сила слова будет особенно велика, поэтому их выражения из словесных образов могут стать реальной картиной. Но это, как говорится, еще полбеды, гораздо хуже то, что затем все сказанное может обернуться против самих представителей знака, так что лучше им помолчать.

Читайте также: