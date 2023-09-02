Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никому желать зла

День, когда трудно смотреть на мир реально – властвующие над людьми энергии будут искажать картину, подсовывая взамен истинных фактов обольщения и соблазны. Важно держать под контролем слова и мысли, а также не желать никому плохого, поскольку посулы в чужой адрес могут очень быстро вернуться бумерангом.

Сегодня, 2 сентября, как, впрочем, и всегда, не стоит желать плохого другим людям представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как представители самого обидчивого знака Зодиака в пылу огорчения способны проклинать того, кто так сильно их задел, привлекая на их голову громы и молнии. И то, что они делают это не вслух, а про себя, особой роли не играет – зло остается злом. Все высказанное сегодня, может не только моментально воплотиться в жизнь, но и также быстро вернуться обратно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы не забывают обиды, но далеко не всегда действуют мгновенно – к акту возмездия им необходимо тщательно подготовиться. Но сегодня что-то может пойти не так, поэтому вместо планомерных действий представители знака рискуют впасть в истерику и начать проклинать человека, который, как им покажется, из обидел без какой-либо подготовки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи как самый креативный знак Зодиака на обиду – или то, что они такой считают – реагируют моментально, без долгих раздумий и предисловий. Как правило, им хватает чувства юмора, чтобы выйти из ситуации с блеском, но сегодня творческая составляющая может дать сбой, и представители знака начнут призывать на голову обидчика кары небесные.

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