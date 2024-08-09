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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никуда ехать

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никуда ехать

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Эмоционально спокойный день, в течение которого, как правило, ничего не происходит – ни хорошего, ни плохого. В этом смысле он похож на множество других дней, которые не оставляют зарубок в нашей памяти. Единственное, чего не стоит делать в этот день, это отправляться в какие-либо поездки: как минимум, они не приведут к желаемой цели, а как максимум- могут принести неприятности. 

Сегодня, 9 августа, отправляться в путешествиях не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нежелательно куда-либо ездить. 

Близнецы

Близнецы легко срываются с места, отправляясь хоть на край света, если им там удастся неплохо заработать и потратить значительную часть полученных средств в местных магазинах. Но сегодня звезды не советуют им торопиться: в материальном плане их поездка ожиданий не оправдает. 

Рак 

Раки очень любят свой дом, поэтому неохотно покидают «насиженное» место, и сегодня у них появится уважительная причина для того, чтобы этого не делать. Достаточно вспомнить о том, что сегодня любые поездки будут иметь неприятные последствия, и можно разбирать дорожную сумку. 

Стрелец

Стрельцы обожают путешествия – они готовы всю жизнь носиться по миру, переезжая с места на место: в новых впечатлениях эти непоседы видят смысл своей жизни. Утешением для них может стать тот факт, что свое путешествие они могут перенести на завтрашний день. 

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