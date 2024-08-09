Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никуда ехать

Эмоционально спокойный день, в течение которого, как правило, ничего не происходит – ни хорошего, ни плохого. В этом смысле он похож на множество других дней, которые не оставляют зарубок в нашей памяти. Единственное, чего не стоит делать в этот день, это отправляться в какие-либо поездки: как минимум, они не приведут к желаемой цели, а как максимум- могут принести неприятности.
Сегодня, 9 августа, отправляться в путешествиях не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нежелательно куда-либо ездить.
Близнецы
Близнецы легко срываются с места, отправляясь хоть на край света, если им там удастся неплохо заработать и потратить значительную часть полученных средств в местных магазинах. Но сегодня звезды не советуют им торопиться: в материальном плане их поездка ожиданий не оправдает.
Рак
Раки очень любят свой дом, поэтому неохотно покидают «насиженное» место, и сегодня у них появится уважительная причина для того, чтобы этого не делать. Достаточно вспомнить о том, что сегодня любые поездки будут иметь неприятные последствия, и можно разбирать дорожную сумку.
Стрелец
Стрельцы обожают путешествия – они готовы всю жизнь носиться по миру, переезжая с места на место: в новых впечатлениях эти непоседы видят смысл своей жизни. Утешением для них может стать тот факт, что свое путешествие они могут перенести на завтрашний день.
Читайте также:
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Черная Луна в Весах с 29 июня 2024-го до 27 марта 2025 года: что нас ждет в это время
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 5 по 11 августа
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 августа