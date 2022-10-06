Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никуда ездить

Энергетика дня благоприятствует тому, чтобы идти к поставленной цели, и чем увереннее человек будет продвигаться, тем более серьезный успех его ожидает. Не стоит тратить время на пустые разговоры, перекуры и блуждание по интернет-сайтам – работа этого не простит. В это время также нежелательно отправляться в поездки – они не оправдают возложенных на них ожиданий.

Сегодня, 6 октября, никуда ездить не стоит представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них путешествия особенно нежелательны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов неудержимо потянет на дачу: именно в этот день им обязательно нужно будет убрать территорию, спрятать летнюю мебель и садовый инвентарь, накрыть растения на зиму. Вот только поездка вряд ли окажется удачной – велика вероятность проблем с машиной, которые заставят представителей провести энное время на дороге, или пробки там, где ее обычно не бывает.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – с большой долей вероятности – захочется навестить друзей или родственников, живущих в другом городе, что само по себе – дело благое. Но целая цепь на первый взгляд незначительных событий, которые, объединившись в единое целое, приобретут большую мощность, превратит их поездку в бег с препятствиями. Поэтому путешествие лучше перенести на другой – более удачный – день.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые готовы отправляться в поездки хоть каждый день – представители этого знака очень любят перемещаться в пространстве, на этот раз тоже готовы будут сорваться с низкого старта, но звезды настоятельно рекомендуют им этого не делать. Всю дорогу их будет отчаянно тянуть домой – им будет казаться, что они что-то забыли выключить или перекрыть: какой толк от такой поездки?

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