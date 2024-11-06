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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никуда торопиться

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя никуда торопиться

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День нейтральной – спокойной и уравновешенной – энергетики, не предполагающий резких движений. Особенно нежелательна спешка, поскольку это может негативно повлиять на нашу жизнь как на общем – можно сказать, мировом, так и на личном уровне. 

Сегодня, 6 ноября, делать резкие движения не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из ни особенно нельзя никуда торопиться. 

Овен

Овны торопятся всегда и везде, но, делая резкие шаги, они довольно быстро теряют интерес к делу и резко останавливаются – как вкопанные, а так недолго и «разбиться» – к счастью, только в переносном смысле слова, но последствия могут быть не только непредсказуемыми и неприятными 

Стрелец

Стрельцы – есть у них такая особенность – могут пробить лбом любую стену и только потом думать, зачем им это было нужно, хотя, если бы они поменяли эти действия местами, толку было бы гораздо больше. Сегодня им особенно важно никуда не торопиться, тогда и лоб целым останется. 

Водолей

Водолеям не стоит спешить не столько в делах, сколько в словах: поторопившись и не подумав о том, что говорят, они могут, как говорится, ляпнуть лишнее, о чем впоследствии серьезно пожалеют. Чтобы не оскорбить собеседника, лучше не торопиться с ответом на заданный вопрос. 

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