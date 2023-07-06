Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя общаться с токсичными людьми

Нынешний день – благоприятное время для людей, которых принято называть токсичными: в его негативных энергиях они чувствуют себя как рыбы в воде. Они охотно подпитываются чужой энергией, предпочитая тех, у кого жизненных сил много – для энергетических вампиров они являются замечательными донорами. Людям, которые в результате не хотят оказаться полностью обессиленными – и обескровленными, – лучше обходить таких людей стороной.

Сегодня, 6 июля, общаться с токсичными людьми нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут особенно опасными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как никто другой, обладают умением аккумулировать физическую и моральную энергию, поэтому у них постоянно есть определенный ее запас. Неудивительно, что представители знака являются лакомым кусочком для токсичных людей, которые поддерживают собственные силы, подпитываясь чужими. Поэтому сегодня неприятных людей, после общения с которыми резко портится настроение, лучше обходить стороной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как правило, являются идеальными донорами для токсичных людей – их очень легко вывести на эмоциональный всплеск, от которого с удовольствием подпитываются энергетические вампиры. Если не будет возможности проигнорировать их выпады, лучше отказаться от общения вообще, в противном случае пессимистический настрой представителям знака будет обеспечен на несколько дней вперед.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов жизненная энергия переполняет настолько сильно, что иногда они просто не знают, куда ее девать, тем не менее это не значит, что нужно дарить ее энергетическим вампирам, которые живут за счет других. Ну а с тем, чтобы дать отпор, у представителей этого – решительного во всех отношениях – знака проблем не возникнет, так что за них в этом смысле можно не беспокоиться.

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