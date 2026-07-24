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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
420
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя останавливаться на достигнутом

День на который звезды рекомендуют назначать наиболее важные и трудоемкие дела — нет никаких сомнений в том, что с ними удастся справиться на все сто процентов.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Главное, не сбавлять темп, и не останавливаться на достигнутом до тех пор, пока поставленная цель не будет достигнута.

Сегодня, 24 июля, решительно идти к поставленной цели нужно представителям всех замков Зодиака, но трем из них особенно важно не сбавлять взятый изначально темп и не останавливаться на достигнутом.

Телец

Тельцам, взявшим хороший темп, неожиданно станет лень работать дальше — они могут счесть, что и так добились многого. Звезды настоятельно не рекомендуют останавливаться на достигнутом — потеряв время и силы, они могут уже не войти в прежний ритм и завалить все дело.

Рак

Раки — совершенно независим для себя — могут почувствовать неуверенность в своих силах. В результате, в работе образуется пауза, которая может затянуться надолго и поставить под удар весь проект. Звезды настоятельно рекомендуют ракам взять себя в руки и срочно повысить самооценку.

Весы

Весы, которые часто колеблются из стороны в сторону, и сегодня могут усомниться в том, что заняты именно тем проектом, который им нужен. Им будет трудно двигаться вперед, а значит, придется притормозить. Такая тактика не даст ни старый проект закончить, ни к новому приступить.

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Дата публикации
Количество просмотров
420
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