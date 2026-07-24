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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя останавливаться на достигнутом
День на который звезды рекомендуют назначать наиболее важные и трудоемкие дела — нет никаких сомнений в том, что с ними удастся справиться на все сто процентов.
Главное, не сбавлять темп, и не останавливаться на достигнутом до тех пор, пока поставленная цель не будет достигнута.
Сегодня, 24 июля, решительно идти к поставленной цели нужно представителям всех замков Зодиака, но трем из них особенно важно не сбавлять взятый изначально темп и не останавливаться на достигнутом.
Телец
Тельцам, взявшим хороший темп, неожиданно станет лень работать дальше — они могут счесть, что и так добились многого. Звезды настоятельно не рекомендуют останавливаться на достигнутом — потеряв время и силы, они могут уже не войти в прежний ритм и завалить все дело.
Рак
Раки — совершенно независим для себя — могут почувствовать неуверенность в своих силах. В результате, в работе образуется пауза, которая может затянуться надолго и поставить под удар весь проект. Звезды настоятельно рекомендуют ракам взять себя в руки и срочно повысить самооценку.
Весы
Весы, которые часто колеблются из стороны в сторону, и сегодня могут усомниться в том, что заняты именно тем проектом, который им нужен. Им будет трудно двигаться вперед, а значит, придется притормозить. Такая тактика не даст ни старый проект закончить, ни к новому приступить.
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