Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя останавливаться на достигнутом

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Главное, не сбавлять темп, и не останавливаться на достигнутом до тех пор, пока поставленная цель не будет достигнута.

Сегодня, 24 июля, решительно идти к поставленной цели нужно представителям всех замков Зодиака, но трем из них особенно важно не сбавлять взятый изначально темп и не останавливаться на достигнутом.

Телец

Тельцам, взявшим хороший темп, неожиданно станет лень работать дальше — они могут счесть, что и так добились многого. Звезды настоятельно не рекомендуют останавливаться на достигнутом — потеряв время и силы, они могут уже не войти в прежний ритм и завалить все дело.

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Рак

Раки — совершенно независим для себя — могут почувствовать неуверенность в своих силах. В результате, в работе образуется пауза, которая может затянуться надолго и поставить под удар весь проект. Звезды настоятельно рекомендуют ракам взять себя в руки и срочно повысить самооценку.

Весы

Весы, которые часто колеблются из стороны в сторону, и сегодня могут усомниться в том, что заняты именно тем проектом, который им нужен. Им будет трудно двигаться вперед, а значит, придется притормозить. Такая тактика не даст ни старый проект закончить, ни к новому приступить.

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