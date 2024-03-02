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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя останавливаться на полпути

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя останавливаться на полпути

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день не приемлет нерешительности и половинчатости в принятии решений: - энергии дня будут противиться таким поступкам любимыми возможными способами. Результатом активных и упорных действий станут революционные перемены, которые – с большой долей вероятности – приведут к приятным переменам. 

Сегодня, 2 марта, проявлять нерешительность нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не рекомендуется останавливаться на полпути. 

Рак 

Раки очень осмотрительны и осторожны, что часто мешает им доводить задуманное до финального конца. Нынешний день в этом смысле исключением не станет: в какой-то момент представителям знака может показаться, что они ошиблись и двигаются не в ту сторону – не стоит идти на поводу у неконструктивных мыслей. 

Весы 

Весы с трудом отваживаются на решительный поступок – прежде чем сделать первый шаг, они долго колеблются, что не лучшим образом сказывается на итоге их деятельности. Сегодня звезды рекомендуют им не только броситься в решение вопроса как в омут – с головой, но и упорно идти до победного конца. 

Стрелец

Стрельцы всегда смел делают решительный шаг и никогда не сомневаются в своем выборе, тем удивительнее будет и сегодняшнее поведение, когда он, одолеваемые колебаниями, остановятся, не достигнув поставленной цели. Такая тактика – лучший способ проиграть, звезды советуют представителям знака вспомнить о свойственной им безоглядности. 

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