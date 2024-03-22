Три знака зодиака, которым сегодня нельзя останавливаться по полпути

Нынешний день считается неблагоприятным для новых начинаний, какой бы сферы жизни и деятельности человека они ни касались: с их воплощением в жизнь могут возникнуть непредвиденные трудности. Но еще опаснее отказываться от работы над проектами, уже находящимися в работе: это может оказаться непростительной ошибкой.

Сегодня, 22 марта, отказываться от ранее начатый работы нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не рекомендуется останавливаться на полпути.

Овен

Овны часто бросают по полдороге дела, которые перестают вызывать них интерес. Сегодня вероятно именно такое развитие событий, но представителям знака стоит помнить о том, что дело только покажется им неинтересным – им придется пожалеть о своем решении, когда за него возьмется кто-то из коллег-конкурентов.

Близнецы

Близнецам, которые сейчас заняты решением вопросов своей личной жизни, не желательно идти на попятную в отношениях с человеком, который в последнее время добивается их благосклонности. Успев обнадежить его, они сделают большую ошибку, если теперь сделают вид, что ничего подобного не было – вскоре об этом придется пожалеть.

Стрелец

Стрельцам, которые решили затеять ремонт в квартире загородном доме или на даче, взявшись за такую работу, должны довести ее до победного конца. В противном случае они могут растратить отведенные на эти средства на решение других вопросов и, в результате, остаться и без ремонта, и без денег, что будет обидно и неразумно.

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