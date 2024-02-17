Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя откладывать важный разговор

Нынешний день не располагает к решительным действиям – он больше подходит для анализа предыдущего жизненного периода, выявления и исправления совершенных ошибок. С этой целью в нашей жизни появляются люди из прошлого, отношения с которыми когда-то не были доведены до логического конца.

Сегодня, 17 февраля, расставить точки над «и» св отношениях с людьми из прошлого необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно откладывать важный разговор.

Телец

Тельцам, которые разорвали отношения с некогда любимым человеком, нужно – пусть и только на сегодняшний день – вернуть его в свою жизнь, чтобы объясниться и, если это необходимо, извиниться. Они с удивлением почувствуют, что с души как будто бы свалился тяжелый камень, отравлявший им существование

Близнецы

Близнецам очень важно признаться себе в том, что им не хватает общения с другом, с которым они поссорились по собственной глупости. Этого человека можно и нужно вернуть, причем, сделать это легко – достаточно позвонить и признаться в своих ошибках, но гордыня не позволяет им сделать этот шаг.

Весы

Весам нужно иметь мужество, что признать: в напряженных отношениях с кем-то из родных людей в значительной степени виноваты они сами. Понимание своей ошибки окажется половиной пути к примирению, поэтому очень важно пойти навстречу – человек, который вам дорог, обязательно это оценит.

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