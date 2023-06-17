Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя отправляться в дорогу

Нынешний день – самый опасный во всем лунном календаре, он открывает дни Гекаты, когда Луна поворачивается к Земле своей темной стороной. Он не подходит для любых дел – как старых, так и новых, но особенно нежелательно в это время отправляться в поездки: велика вероятность непредвиденных – и не всегда приятных – препятствий.

Сегодня, 17 июня, отправляться в поездки не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них перемещение в пространстве – категорическое табу.

Импульсивные и взрывные Овны (21.03 – 20.04) могут показать свой характер везде – в том числе и в дороге, хотя это не лучшее место для таких демонстраций. Возможно, в пути им встретятся не самые приятные люди, но это не значит, что с ними надо вступать в перепалку. Желательно сдерживать свои эмоции, а еще лучше – остаться дома.

Как известно, Тельцы (21.04 – 21.05) превыше всего ценят комфорт, и именно в этом вопросе в поездке у них могут возникнуть сложности, особенно если они едут не на один день, а значит, им надо будет где-то остановиться. И тут вполне может оказаться, что друзья, у которых представители знака собирались остановиться, не могут их принять, а забронированный номер в отеле уже заселен.

Дева (22.08 – 23.09), несмотря на свою повсеместную предусмотрительность, могут не учесть несколько важных моментов, касающихся будущего путешествия. Прежде всего это будет иметь отношение к транспорту, на котором они собираются в поездку: в этот день представителям знака ничего не стоит выехать на неисправной машине, а потом застрять на полпути, или опоздать на поезд или автобус.

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