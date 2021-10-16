Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя отправляться в поездки

День, когда в любом деле не стоит нацеливаться на результат – в таком случае все пойдет вкривь и вкось, необходимо – вне зависимости от рода занятий – сосредоточиться на процессе, почувствовать от него удовольствие, а не усталость и утомление. А вот от поездок сегодня лучше отказаться – они могут быть сопряжены с неприятными последствиями.

Сегодня, 16 октября, отправляться в поездки не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них покидать дом особенно нежелательно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – если, конечно, позволит погода – могут отправиться на дачу, на которой не были с лета, чтобы навести порядок: убрать в саду, собрать поздние груши или яблоки, забрать оставшуюся в кладовой консервацию. Вот только велика вероятность того, что в дороге туда или обратно у них возникнут проблемы с машиной, на починку или эвакуацию которой уйдет масса времени и сил. Неудивительно, что домой представители вернутся поздно и в отвратительном настроении.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – с большой долей вероятности – захочется навестить друзей, живущих в другом городе, тем более что и повод для поездки будет весомым – там, скорее всего, собираются отмечать какой-то семейный праздник. Вот только, возможно, поездка не заладится с самого начала: представители знака могут забыть багаж и опоздать на поезд или, если соберутся поехать на машине, проколоть колесо. Так что лучше им остаться дома, тем более что и там можно найти себе множество интересных занятий.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, куда б они в этот день ни отправились, с большой долей вероятности всю дорогу – как туда, так и обратно – будут мучиться мыслью о том, выключили они утюг или нет. Такие мысли – несмотря на то, что, скорее всего, утюг в результате окажется выключенным – испортят поездку, отравив представителям знака все удовольствие от поездки. А вот оставшись дома, они всегда – к своему спокойствию – смогут убедиться в том, что все электроприборы отсоединены от сети.

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