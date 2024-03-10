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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя отрываться от реальности

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя отрываться от реальности

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, который необходимо прожить не только осознанно, но и ответственно: от того, как человек его проведет, зависит весь последующий лунный месяц. Астрологи считают, что в это время можно и нужно мечтать, но – с одним условием: фантазии, как ни парадоксально это прозвучит, должны опираться на реальность – отрыв от нее может очень дорого обойтись человеку. 

Сегодня, 10 марта, витать в облаках не возбраняется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом ни в коем случает нельзя отрываться от реальности. 

Близнецы

Близнецов мечтателями не назовешь – как правило, они точно знают, не только что хотят получить, но и что нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей. Вот только сегодня что-то может пойти не так, и они погрузятся в свои фантазии, дойдя до самого "дна" – звезды все-таки не советуют им заходить слишком далеко. 

Дева

Дев мечтателями не назовешь – это один из самых трезвомыслящих и практичных знаков Зодиака, поэтому мечтать они умеют, как говорится, с дальним прицелом – имея в виду что-то конкретное. Нынешний день исключением из правила не станет, а мечта очень скоро станет явью, поскольку опирается на реальные обстоятельства. 

Рыбы

Рыбы, за которыми закрепилась репутация главных мечтателей Зодиака, сегодня, как ни странно, смогут мечтать только о том, что действительно может сбыться в их жизни, и проигнорируют все то, что – на и взгляд – совершенно нереально. В таком случае они смогут визуализировать свои мечты, сделав их реальностью. 

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