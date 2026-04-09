Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя отступать от принятых ранее решений
День пользуется репутацией революционного, когда наша жизнь — совершенно неожиданно для нас — может перевернуться с ног на голову.
Такого рода обстоятельства требуют упорства и планомерных действий, не допускающих сомнений в поставленной цели и отказа от движения по намеченному пути.
Сегодня, 9 апреля, двигаться по намеченному ранее пути необходимо предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя отступать от принятых ранее решений.
Рак
Раки чаще других обступают как от поставленных целей, так и от принятых ими решений — подобно животному, которое дало название их знаку, они не видят ничего плохого в том, чтобы пятиться назад. Но сегодня им нельзя отказываться от своих решений — успеха это не принесет, скорее — наоборот.
Весы
Весы с трудом принимают даже самые простые решения и отступают от них, если хоть на минуту усомнятся в их правильности. Сегодня как раз такой случай, но звезды не рекомендуют им идти на поводу у своей неуверенности — отказавшись от своего плана, они потеряют очень важный шанс.
Водолей
Водолеи считают себя хозяевами своих решений и нидят ничего плохого в отказе от них: захотели — передумали. Но сегодня, поступив таким образом, они только все испортят, поскольку у их нынешнего решения есть серьезные профессиональные, творческие и финансовые перспективы.
